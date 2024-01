Pixars animierter Stop-Motion-Kurzfilm "Self" feiert nächsten Monat sein Debüt auf Disney+

HQ

Es scheint, als ob sich jeder an der Stop-Motion-Animation versuchen möchte, denn nach Aardmans neuestem Werk Chicken Run: Dawn of the Nugget, das Mitte Dezember auf Netflix erscheint, kam auch das entzückende Pokémon Concierge später im Monat hinzu. Jetzt können wir darüber berichten, wann Pixars hybrider animierter Stop-Motion-Kurzfilm auch auf Disney+ debütieren wird.

Dieser Film, der als Self bekannt ist, soll eine "Geschichte über die Reise einer Holzpuppe zur Selbstfindung sein, während sie danach strebt, sich anzupassen und sich mit ihren Altersgenossen zu vermischen."

Der Film wird unter der Regie von Searit Huluf und von Eric Rosales produziert und wird bereits nächsten Monat, am 2. Februar 2024, als neuester SparkShort auf Disney+ erscheinen. Mit diesem Debüt hat Pixar auch ein erstes Bild des Kurzfilms geteilt, das Sie unten sehen können.

