Pixar-Chef: "Elemental wird profitabel sein"

HQ

Pixars neuester animierter Sommer-Blockbuster, Elemental, wurde bei seiner Premiere in diesem Sommer zum frühen Flop erklärt, aber in den letzten zwei Monaten hat er sich als mehr als nur ein Bauchflop erwiesen; die Popularität des Films ist langsam aber sicher sowohl in den USA als auch auf der ganzen Welt gewachsen, mit Elemental hat es nun geschafft, 148 Millionen US-Dollar in den USA und 425 Millionen US-Dollar weltweit einzustreichen, nachdem er mit bescheidenen 29,5 Millionen US-Dollar und 44,5 Millionen US-Dollar debütiert hatte.

Pixar-Präsident Jim Morris, der hofft, dass der Film mindestens 460 Millionen US-Dollar Umsatz erzielen wird, glaubt, dass der Film auf lange Sicht weiterhin profitabel sein wird und glaubt, dass die Menschen endlich von der universellen Liebesgeschichte in Elemental angezogen wurden:

"Es ist eine Liebesgeschichte von Menschen aus verschiedenen Welten. Es ist selten, dass Sie einen Animationsfilm haben, der eine Liebesgeschichte ist. Es hat eine Einwanderungsgeschichte, die im Grunde amerikanisch ist, aber auch Menschen in anderen Kulturen anspricht.

Wir haben viele verschiedene Einnahmequellen, aber an den Kinokassen, die wir uns jetzt ansehen, sollte es besser abschneiden, als im Kino die Gewinnschwelle zu erreichen. Und dann haben wir noch die Einnahmen aus Streaming, Themenparks und Konsumgütern. Dies wird sicherlich ein profitabler Film für den Disney-Konzern sein."

Morris erklärte auch, was heute die größte Herausforderung ist, um das Publikum in die Kinos zu locken:

"Für eine Familie ist es teuer, ins Kino zu gehen. Es kann ein 100-Dollar-Nachmittag für eine Familie sein, und das kann für manche eine Herausforderung sein. Die andere Sache ist, dass wir während COVID das Publikum darauf trainiert haben, unsere Filme auf Disney+ zu sehen. Ich will nicht sagen, dass es eine große Auswahl gab. Für eine gewisse Zeit war es das Einzige, was wir tun konnten. Wir haben ein wenig Arbeit, um die Glocke zu läuten und Familien zu motivieren, ins Theater zu gehen und nicht ein paar Monate zu warten, um es auf Disney+ zu sehen."

Wann Elemental auf Disney Plus erscheinen wird, ist zu diesem Zeitpunkt unklar, aber es scheint, dass es Familien nichts ausmacht, wenn auf der großen Leinwand Funken zwischen anthropomorphen Elementen fliegen.

Hast du Elemental im Kino gesehen? Was hältst du davon? Sehen Sie sich hier unseren Testbericht an.

Danke Abwechslung