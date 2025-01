Pixar veröffentlicht Win or Lose Trailer, ihre erste vollwertige TV-Serie

Win or Lose, die erste Originalserie von Pixar, erscheint nächsten Monat auf Disney Plus. Das Unternehmen hat Trailer für zwei große Projekte in Folge veröffentlicht: Daredevil Born Again (4. März) und jetzt Win or Lose, das am 19. Februar erscheint.

Dieser Trailer zeigt die interessante Prämisse der TV-Serie: ein Baseballspiel für Kinder, das aus acht verschiedenen Charakteren und Perspektiven gesehen wird, von denen jeder in einem anderen Animationsstil gezeigt wird, einschließlich 2D.

Dies ist die Serie, die vor ein paar Wochen für Schlagzeilen sorgte, als bekannt wurde, dass Pixar eine Szene mit einer Transgender-Figur herausgeschnitten hat. Tausende von Menschen beschwerten sich, und die ganze Szene (in animierten Storyboards) wurde von einem Animator auf X veröffentlicht.

Win or Lose ist nicht das erste Mal, dass Pixar Fernsehen macht, aber im Gegensatz zu Dream Productions (das nur vier sehr kurze Episoden zeigte) oder Monsters at Works, das nicht von Pixar entwickelt wurde, sieht Win or Lose definitiv wie Pixars "nächstes großes Ding" aus, nach Inside Out 2 und Elio im Juni.