Pixar veröffentlicht ersten Blick auf Toy Story 5

Toy Story 5 kommt nächstes Jahr in die Kinos. Toy Story 3 im Jahr 2010 fühlte sich an wie ein endgültiges Ende... und dann kam neun Jahre später Toy Story 4. Das fühlte sich auch wie ein wirklich endgültiges Ende an... Aber jetzt kommt auch Toy Story 5. Solange die Qualität beibehalten wird, haben wir nichts dagegen, und wir haben große Hoffnungen in die Fortsetzung, die Woody und Buzz wieder zusammenbringen wird.

Wie Pixar jedoch bereits angekündigt hat, wird sich der Film darauf konzentrieren, wie traditionelles Spielzeug durch neues "interaktives Spielzeug" ersetzt wird, hauptsächlich Telefone, Tablets und Videospiele, ganz nach dem Geschmack der neuen Generationen. Und so ist es passend, dass das erste gezeigte Bild von Toy Story 5 Woody, Jesse und Bullseye zeigt, wie sie auf ein froschförmiges Tablet treffen.

Toy Story 5 wird am 19. Juni 2026 unter der Regie von Andrew Stanton in die Kinos kommen, in seiner ersten Regiearbeit seit Findet Dorie, obwohl er an allen Toy Story-Filmen beteiligt war. Es war eine der wenigen Ankündigungen, die Pixar heute gemacht hat, einschließlich der Ankündigung eines brandneuen Films, Gatto, der 2027 in die Kinos kommen soll.