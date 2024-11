Pixar legt den Grundstein für das Drehbuch von The Incredibles 3

Es ist bereits sechs Jahre her, dass The Incredibles 2 in die Kinos kam und eine 14-jährige Wartezeit nach der Veröffentlichung des ursprünglichen Pixar-Animationsabenteuers beendete. Während wir bereits eine Weile auf einen dritten Film der Reihe warten mussten, sieht es so aus, als ob die Wartezeit nicht annähernd so lange sein wird.

In einer Rede auf der D23 in Brasilien erwähnte Pixar-Vizepräsident für Filmproduktion, Jonas H. Rivera, in einem Video, das von CinePOP aufgenommen wurde: "Wir fangen gerade erst an, das Drehbuch zu schreiben und es ist so cool, ich sterbe, ich möchte Ihnen mehr erzählen, aber das machen wir später."

Es ist unklar, wann genau wir in der Lage sein werden, in die Kinos zu gehen, um The Incredibles 3 zu sehen, aber wenn die Drehbucharbeiten gerade erst beginnen, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass 2027 oder darüber hinaus eine vernünftige Vermutung für die Ankunft ist. Es könnte früher und Ende 2026 sein, aber Pixar hat gerade viele Projekte im Ofen und hat zweifellos nicht vor, eines zu überstürzen, auf das wir bereits sechs Jahre gewartet haben.