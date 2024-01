Pixar könnte 20 % seiner Belegschaft entlassen

HQ

Entlassungen, Entlassungen, Entlassungen. Leider scheint es, dass Unternehmen auch zu Beginn des neuen Jahres immer noch mit der Entlassung ihrer Mitarbeiter verflucht sind. Amazon entlässt Hunderte von Mitarbeitern aus seiner Prime Video-Abteilung, und auch Discord wird rund 17 % seiner Belegschaft entlassen.

Jetzt wird sich Pixar dem Mix anschließen, da TechCrunch berichtet, dass es zu Entlassungen von bis zu 20 % seiner Belegschaft kommen könnte. Laut einer Disney-Quelle, die das Outlet kontaktiert hat, scheint es jedoch, dass die genaue Anzahl der entlassenen Personen noch nicht feststeht.

Dies alles ist Teil der Strategie, Disney+ aus den roten Zahlen zu holen. Auch wenn die Maus jedes Jahr Milliarden von Dollar an Gewinnen einstreicht, hat es ihr Streaming-Dienst noch nicht geschafft, in Bezug auf die Finanzen grün zu werden. Neue Abonnenten sind möglicherweise nicht in der Lage, dies zu erreichen, also entschied sich CEO Bob Iger stattdessen für einige "Umstrukturierungsmaßnahmen"