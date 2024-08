Pixar hat seinen neuen Film angekündigt Hoppers

Es war unbestreitbar eine große und mutige Präsentation, die Disney gestern während der D23 mit vielen Neuigkeiten aus ihren kommenden Projekten hielt. Eines der Projekte, über das ein wenig gesprochen wurde, war der neue Film von Pixar, der angekündigt wurde. Der Film wird Hoppers heißen und Bobby Monihan (If, Inside Out 2) und Jon Hamm (Mad Men, The Town) werden den Hauptfiguren ihre vertrauten Stimmen leihen. In Hoppers folgen wir einem Menschen und einem Biber, die ihre Gehirne miteinander tauschen, was die Bühne für einige Eigenheiten bereitet.

Der Film wird 2026 Premiere haben.