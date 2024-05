Pixar führt die größte Umstrukturierung in seiner Geschichte durch und entlässt 14 % seiner Belegschaft

HQ

Im Rahmen der Kostensenkungsmaßnahmen von Disney werden 14 % der Pixar-Belegschaft (ca. 175 Mitarbeiter) im Rahmen der größten Umstrukturierungsmaßnahme in der Geschichte des Unternehmens entlassen. Die Mitarbeiter wussten, dass die Entlassungen kommen würden, sie waren sich nur nicht sicher, wann und wie viele gehen würden.

Laut The Hollywood Reporter sagten einige Medien voraus, dass Pixar bis zu 20 % seiner Belegschaft verlieren könnte. Es ist erwähnenswert, dass Pixar nur die jüngste Disney-Niederlassung ist, die Mitarbeiter verloren hat, da sich die Entlassungen aufgrund von Produktionsplänen verzögerten.

Die oberste Führungsebene wird von diesen Entlassungen nicht betroffen sein, und Pixar-Präsident Jim Morris schrieb in einem Memo über die Entlassungen Folgendes:

"Hallo zusammen.

Ich habe im letzten Jahr viele Male mit Ihnen über unsere bevorstehende Abkehr von der Serienproduktion für Disney+, die Rückkehr zu unserem Fokus auf Spielfilme und die damit einhergehende Reduzierung unseres Teams gesprochen. Dieser Tag ist da, und obwohl er für niemanden überraschend ist, ist es eine der schwierigsten Veränderungen, die wir vornehmen mussten, da er bedeutet, dass wir uns von einer Reihe talentierter und engagierter Kollegen und Freunde trennen werden.

Heute beginnen Führungskräfte mit der Benachrichtigung von Mitarbeitern, deren Positionen betroffen sind. Kalendereinladungen, mit einer Führungskraft zu sprechen, sind bereits an diese Personen verschickt worden, und wir gehen davon aus, dass wir am Ende des Tages mit allen Betroffenen in Kontakt treten werden.

Ich möchte Ihnen versichern, dass wir unsere Kollegen umfassend unterstützen werden, wenn sie beginnen, das Studio zu verlassen. Wir setzen uns dafür ein, dass ihre Abreise in jeder Phase mit größtem Respekt und Sorgfalt behandelt wird. Das ist mir wichtig, und ich verstehe, wie wichtig das für uns alle in der Pixar-Community ist. Ich werde heute Nachmittag um 17:00 Uhr ein kurzes Studio-Meeting über Zoom veranstalten, um mehr über die heutige Ankündigung zu sprechen.

Trotz der Herausforderungen in unserer Branche in den letzten Jahren haben Sie alle immer wieder einen Beitrag geleistet, zusammengearbeitet, innovativ gearbeitet, geführt und großartige Arbeit in diesem Studio geleistet. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, und für diejenigen, die uns verlassen werden, hoffe ich, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden, sowohl beruflich als auch persönlich."