Pixar erwägt einen dritten Die Unglaublichen-Film

Es scheint, dass Disney nach Pixar suchen wird, um weitere Fortsetzungen zu schaffen, um das Studio wieder auf Kurs zu bringen. Kürzlich berichteten wir, dass das Unternehmen in letzter Zeit mit den meisten Entlassungen konfrontiert war, die es je erlebt hatte, wobei rund 14 % der Belegschaft ihren Arbeitsplatz verloren.

Bloomberg berichtet, dass Pixar versucht, sich wieder als führende Figur im Bereich des Geschichtenerzählens von Computeranimationen zu etablieren. Es erwartet von seinen erfolgreicheren IPs, um dies zu tun, von denen eine The Incredibles ist.

Wenn Pixar Die Unglaublichen 3 in Betracht zieht, dann werden wir wahrscheinlich noch lange Zeit haben, bis wir ihn sehen. Wir haben fast 15 Jahre gebraucht, um eine Fortsetzung des Originals zu bekommen, also müssen wir hoffentlich nicht so lange warten. Pixar veröffentlicht in diesem Jahr mit Inside Out 2 auch eine weitere Fortsetzung, die bereits viel Aufmerksamkeit erregt hat.