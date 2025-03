Pixar-Chef sagt, dass Toy Story 5 uns überraschen wird

Pete Docter, Chief Creative Officer von Pixar, arbeitet seit 1990 für das Unternehmen, als er gerade einmal 21 Jahre alt war. Er hat viele der Klassiker des Studios gesehen und war an den meisten von ihnen beteiligt, wenn also jemand alles über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Pixar weiß, dann ist es wahrscheinlich Pete Docter.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter über das 30-jährige Jubiläum von Toy Story wurde Docter gefragt, wie der kommende fünfte Film auf dem aufbauen kann, was wir bereits von Woody, Buzz und all den anderen Spielzeugen gesehen haben, die uns 1995 zum ersten Mal verzaubert haben.

"Toy Story 5, ich denke, [Autor und Regisseur] Andrew [Stanton] hat wirklich großartige Arbeit geleistet, indem er Momente auf unerwartete Weise atmen lässt. Dinge, bei denen man denkt: 'Moment, ist das ein Toy Story-Film?', mit einigen seiner Entscheidungen, die wir meiner Meinung nach an dieser Stelle brauchen. Wir hatten schon vier davon. Wir müssen die Leute immer wieder überraschen, also wird es Spaß machen."

Erwarten Sie also eine Überraschung. Im Laufe der Toy Story-Filme haben wir gesehen, wie sie verschiedene Teile des Lebens eines Spielzeugs und eines Kindes annehmen, was schließlich dazu führte, dass Andy in Toy Story 3 aufs College ging. Wir müssen abwarten und sehen, wie die Geschichte im fünften Film weitergeht, aber wenn man bedenkt, dass die Emotionen, zu denen dieses Franchise fähig ist, wahrscheinlich in Toy Story 5 enthalten sein werden, können wir davon ausgehen, dass Taschentücher benötigt werden.

