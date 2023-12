Pixar bringt Luca, Soul und Turning Red 2024 in die Kinos

Ich habe viele sagen hören, dass Disney Pixar in den letzten Jahren schlecht behandelt hat, und diese Meinungen wurden stärker, als bekannt wurde, dass Soul auf Disney+ statt in Kinos Premiere feiern würde. Die Tatsache, dass die beiden folgenden Pixar-Filme, Luca und Turning Red, in vielen Ländern den gleichen Glauben weckten, hat nicht geholfen, also wird es interessant sein zu sehen, ob die Ankündigung heute Abend zu wenig und zu spät ist.

Disney und Pixar haben angekündigt, dass Luca, Soul und Turning Red 2024 in den USA in die Kinos kommen werden. Wir reden auch nicht weit ins nächste Jahr, da Soul am 12. Januar verfügbar sein wird, bevor Turning Red am 9. Februar 9 erscheint und Luca am 22. März startet. In der Pressemitteilung wird nichts über europäische Länder erwähnt, so dass wir nur hoffen können, dass das Trio hier die gleiche verdiente Behandlung erhält.