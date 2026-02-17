HQ

Wirst du im Juli in London sein? Falls ja, möchtest du dir vielleicht eine Glatze kaufen und zum Hyde Park fahren, denn Musiker Pitbull wird in der Stadt sein, um einen Guinness-Weltrekord zu brechen.

Wie vom Hyde Park Musikfestival bestätigt wurde, wird Pitbull am Freitag, den 10. Juli, versuchen, einen Weltrekord zu brechen, indem er seine Fans einlädt, mit Kesha mit Glatze zu seinem Headline-Konzert zu kommen.

Der genaue Rekord betrifft "die größte Versammlung von Menschen, die Glatze entwöhnen", und obwohl der aktuelle Rekord nicht erwähnt wird, scheint es sehr wahrscheinlich, dass Pitbull, wenn Zehntausende von Menschen mit Glatze auftauchen, diesen Ort bis zur Unkenntlichkeit zerstört.

Werbung:

Wie viele Leute werden deiner Meinung nach kommen und wirst du einer von ihnen sein?