Pistol Whip Entwickler Cloudhead Games steht vor großen Entlassungen, 70 % der Studios wurden entlassen

HQ

Die Videospielbranche ist ein turbulenter Ort, an dem die Arbeitsplatzsicherheit immer fraglich ist. Anfang der 2020er Jahre haben wir, ehrlich gesagt, zu viele Menschen in diesem Sektor ihren Arbeitsplatz verloren – eine Leistung, die 2025 im Vergleich zu den Vorjahren glücklicherweise langsamer wurde. Das Jahr 2026 beginnt leider mit einigen düsteren Nachrichten, da der Virtual-Reality-Entwickler Cloudhead Games massive Entlassungen durchläuft.

Dies wurde in einer Stellungnahme in den sozialen Medien bestätigt, in der CEO Denny Unger enthüllte, dass der Entwickler "aufgrund von Branchenkräften, die unkontrollierbar sind", gezwungen wird, etwa 70 % seiner Mitarbeiter zu entlassen, wobei die Kürzungen ab morgen, dem 7. Januar, stattfinden. 30 % der Entwickler bleiben beschäftigt, um "die Mission fortzusetzen".

Die genaue Anzahl der Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren, ist unklar, aber die LinkedIn-Seite des Unternehmens deutet darauf hin, dass etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt waren, was bedeutet, dass etwa 35 Personen arbeitslos sein werden, während 15 bleiben.

Zur Entscheidung sagte der Schöpfer von Pistol Whip: "Der allgemeine Abschwung der Spieleindustrie, die noch jungen Herausforderungen von VR, einschließlich fehlender Plattformfinanzierung, haben uns in eine unmögliche Lage gebracht. Und obwohl wir alles getan haben, um aus früheren Erfolgen in unsere Menschen und die Zukunft von VR zu investieren, können wir nicht allein 'größere Swings' bauen."

Unger schließt dann mit der Feststellung, dass "unser Glaube an die Kraft von VR als Medium bleibt, als geteilte Traummaschine, die eines Tages die Menschheit verändern wird", während er gleichzeitig die "Mainstream-Relevanz von VR " verdoppelt und betont, dass er "viel mehr zu den Herausforderungen und potenziellen Chancen unserer Branche in einem zukünftigen Update zu sagen hat."