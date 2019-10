Piratenstarke Halloween-Erweiterung in Sea of Thieves gestrandet

Rare hat mit der neuen Erweiterung von Sea of Thieves ein permanentes Halloween-Thema erarbeitet. In Fort of the Damned haben unbekannte Mächte die Kontrolle über das "Old Boot Fort" übernommen, was für uns glücklicherweise als valide Ausrede herhält, um uns auf ein weiteres, episches Piratenabenteuer zu begeben. Um das Fort zu befreien, müssen wir sogenannte "Ritualschädel finden, die die Flammen des Schicksals zusammenschließen" oder so. Jedenfalls ist das Fort of the Damned eine permanente Ergänzung und man kann sie, wie den Megalodon aktivieren, indem man einfach alle nötigen Vorgaben erfüllt.

Was gibt es sonst noch Neues? Unter anderem können wir skelettierte Haustiere im Piraten-Emporium kaufen (aber nur, bis das kommende November-Update erscheint). Außerdem lassen sich Arenakämpfen in einer Schaluppe ausfechten, was nach Spaß klingt. Die Arena selbst wurde unter anderem mit sechs neuen Schauplätzen aktualisiert, um für mehr Abwechslung zu sorgen. Darüber hinaus gibt es neue Erfolge, mehr Kaufoptionen und Skelettkapitäne, die mit Schatzkarten und Ähnlichem herumwandern.