Piratenfieber in Dauntless: Fortune & Glory fordert Slayer nächste Woche heraus

Phoenix Labs' Monster Hunter Dauntless hat seine Spielerzahlen nach dem Verlassen der Early-Access-Phase vor zwei Monaten rasant steigern können. Mittlerweile haben sich laut Herstellerangabe über 12 Millionen Spieler in dem Titel versammelt, der auf allen aktuellen Plattformen bereitsteht. Aus diesem Grund arbeitet der US-Entwickler fröhlich weiter an seinem Actionspiel und hat uns gestern die Inhalte eines neuen Updates vorgestellt.

Die, wie das Studio es nennt, "erste expansive" Erweiterung des Free-to-Play-Actionspiels heißt "Fortune & Glory" und erscheint am 16. Juli auf PC, PS4 und Xbox One. Das kostenlose Update leitet die Saison "High Skies" ein und bringt eine neue Gameplay-Herausforderung namens "Trials" mit sich (neben kosmetischen Gegenständen und neuer Beschäftigung in Form eines weiteren "Hunt"-Passes).

In Trials treten wir gegen modifizierte Behemoths an, während ein großer Fokus offenbar auf die Umgebung gelegt wird. In der Pressemitteilung ist von Umweltgefahren und -veränderungen die Rede, die knappe Missionszeit soll für weiteren Druck sorgen, schreibt Phoenix Labs. Diese Herausforderungen werden in zwei Schwierigkeitsgraden angeboten und erfahrene Spieler müssen beide spielen, um die jeweiligen Währungssysteme zu grinden, (die wiederum Fähigkeiten, exklusive Ausrüstung und Kosmetik freischalten). Der Entwickler weist darauf hin, dass diese beiden Währungen allein durch wiederholtes Spielen auf euer Konto wandern, also nicht separat gekauft werden können.

Im nächsten, separat erhältlichen Hunt-Pass steigt ihr für verschiedene In-Game-Aktivitäten passiv im Level auf, um zusätzliche Beute im speziellen Piraten-Design einer neuern NPC-Fraktion zu erspielen. Insgesamt 50 Freischaltungen warten auf Spieler, die sich den Inhalt zusätzlich kaufen. Die High-Skies-Saison wird zwei solcher Hunt-Pässe beinhalten.

Dauntless ist für PS4, Xbox One und PC (Epic Games Store) verfügbar und soll Ende des Jahres auch noch für die Nintendo Switch erscheinen. Spieler auf allen Plattformen dürfen via Crossplay zusammenspielen, erzielte Fortschritte werden zwischen den Systemen synchronisiert.