Piraten ahoi im "Launch"-Trailer von Atlas

Wer seit kurzem den starken Drang hat, seine inneren Piratenträume zu verwirklichen, darf das ab sofort auf der Xbox One in Form von Grapeshot Games' MMO-Titel Atlas tun. Das unfertige Game wurde ursprünglich im Dezember letzten Jahres auf Steam im Early Access veröffentlicht und ist ab sofort in der Game-Preview-Phase von Microsofts Konsole spielbar - Tastatur- und Mausunterstützung, sowie Crossplay mit dem PC inklusive.

Obwohl der Titel einen Einzelspielermodus bietet, handelt es sich hierbei hauptsächlich um ein Multiplayer-Abenteuer. Laut den Entwicklern können wir uns auf eine "endlose offene Welt" freuen, ein großer Fokus liegt währenddessen auf den Aspekten Survival und Crafting. Wir bauen Schiffe, suchen nach vergrabenen Schätzen, belagern Festungen und erobern mit einer Crew die Weltmeere. Im neuen Trailer findet der Entwickler weitere Argumente, um euch auf die Xbox-One-Version aufmerksam zu machen.

Gestern Abend musste der Launch der Xbox-One-Version kurzfristig aufgrund von technischen Problemen um einige Stunden nach hinten verschoben werden. Mittlerweile sei das natürlich behoben, verspricht der Entwickler. Ein guter Start für das 30 Euro teure Abenteuer.