Piranha Games "interessiert" an VR für Mechwarrior 5: Mercenaries

Nach fast 20 Jahren setzte Mechwarrior 5: Mercenaries die Geschichte des Franchise letzte Woche fort, als es endlich auf dem PC erschien (ihr könnt unsere Kritik dazu ab sofort nachlesen). Obwohl das Game seine Schwächen hat, machen die mächtigen Mech-Kampfanzüge mit ihrer schieren Waffengewalt einiges her. Entwickler Piranha Games weiß natürlich, dass diese Machtvorstellung in der virtuellen Realität noch viel besser wirkt, deshalb wollen sie nächstes Jahr intensiver über das Thema VR-Support nachdenken.

VentureBeat sprach mit dem Team darüber und erhielt die einfache, aber vage Antwort: "Offiziell ist Piranha immer noch an VR als Plattform interessiert, aber es ist nicht geplant, die Implementierung bis zum nächsten Jahr in Betracht zu ziehen." Studio-Präsident Russ Bullock bestätigte Ende 2016, dass das Game für VR "konzipiert" sei, leider ist die PC-Version trotzdem ohne entsprechenden Funktionsumfang gestartet. Passt Mechwarrior 5: Mercenaries perfekt in die virtuelle Realität?

