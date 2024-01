Piranha Bytes bestätigt, dass es sich "in einer schwierigen Situation" befindet

HQ

In letzter Zeit haben Gerüchte die Runde gemacht, dass Entwickler Piranha Bytes, der der Welt die Risen und Gothic Serie geschenkt hat und derzeit ein Gothic Remake entwickelt und angeblich an einem dritten Elex Titel arbeitet, in Schwierigkeiten ist, geschlossen zu werden. Das Unternehmen ist im Besitz der Embracer Group, die nach einigen schwierigen Geschäftsjahren in letzter Zeit alle möglichen verschiedenen Studios im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen geschlossen hat.

Mit den Gerüchten, dass Piranha Bytes in Schwierigkeiten ist, hat sich der Entwickler nun an X gewandt, um ein Statement zu veröffentlichen, um zu bestätigen, dass es Probleme gibt und dass es noch nicht an einem Punkt der endgültigen Schließung angelangt ist.

"Ja, es ist wahr. Wir, Piranha Bytes, befinden uns in einer schwierigen Situation. Es kursieren gerade viele Neuigkeiten über uns und das ist unsere Antwort: Schreibt uns noch nicht ab!

"Wir tun alles, um weiterhin Welten zu schaffen, in denen man sich verlieren kann. Das ist es, wofür unsere Herzen immer geschlagen haben.

"Wir sind überzeugt, dass uns das gelingen wird. Wir sind kreative Köpfe und an Ideen mangelt es nicht! Wir halten zusammen, egal was passiert.

"Jetzt fokussieren wir uns mit aller Kraft auf dieses Ziel und setzen alles daran, einen Partner für dieses Projekt zu finden. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir diese mit Ihnen teilen. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung."

Es ist unklar, was diese Turbulenzen für die kommenden Projekte von Piranha Bytes bedeuten werden, aber so wie es aussieht, soll das Gothic -Remake noch in diesem Jahr debütieren.