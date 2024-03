Pipistrello and the Cursed Yoyo wurde auf der PAX East 2024 angekündigt und ist ein narrativer Retro-Plattformer

Auf der PAX East 2024 an diesem Wochenende hat der Entwickler von Pocket Trap Games,Dodgeball Academia Pocket Trap Games, sein neuestes Projekt vorgestellt. Pipistrello and the Cursed Yoyo ist ein narrativer Retro-Plattformer, in dem die Spieler in die Fußstapfen von Pippit schlüpfen, einem aufstrebenden Jojo-Meister mit einem Familienerbe, den es zu bewahren gilt.

Laut einer Pressemitteilung der Entwickler hat es dazu beigetragen, ein neues Genre namens Yoyovania zu entfachen. Was ist das, fragen Sie sich vielleicht? Nun, laut der Veröffentlichung ist es eine Mischung aus Action, Humor und Jojo-Fähigkeiten, alles verpackt in einem pixelgenauen Paket.

In der Steam-Beschreibung des Spiels heißt es: "Ziehen Sie die Schnur an und machen Sie die Jojo-Bewegungen! In diesem 2D-Top-Down-Abenteuer erkundest du eine weitläufige Stadtlandschaft und interpretierst deine Umgebung durch deine Beherrschung von Jojo-Tricks neu. Löse Rätsel, kämpfe gegen die rivalisierenden Verbrecherbosse der Stadt und gewinne den Einfluss der Familie Pipistrello zurück!"

Es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber ihr könnt euch den Enthüllungstrailer unten ansehen: