Pinocchio ist die nächste Ikone der Kindheit, die sich für Horrorfilme begeistern kann

Jagged Edge Productions, das Team hinter den Winnie the Pooh: Blood and Honey Filmen, sowie den kommenden Bambi: The Reckoning und Peter Pan's Neverland Nightmare haben den Fans einen ersten Blick auf das Poster für den kommenden Pinocchio: Unstrung gewährt.

Da die Dreharbeiten für das Projekt im Oktober beginnen sollen, ist das Team von ITN Studios und Premiere Entertainment bereit, ihre Arbeit auf der Toronto International Film Festival 2025 zu verkaufen und hofft, im selben Jahr weltweit in die Kinos zu kommen. Bei der Menge an Gerede, die diese Filme erzeugen, ist es so gut wie sicher, dass das passieren wird.

Director Rhys Frake-Waterfield sagte: "Der Film wird bei jeder Gelegenheit praktische Effekte beinhalten, von der Puppe selbst (hergestellt vom legendären Todd Masters) bis zur Titelkarte des Films.

"Mit einem Budget, das deutlich über meinem letzten Film, Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, liegt, möchte ich diesen Film zum definitiven Pinocchio-Horrorfilm und zu meinem bisher besten Film machen."

Manche Dinge im Leben scheinen sicher zu sein, und eines davon ist, dass, wann immer eine Figur in die Öffentlichkeit gelangt, unweigerlich ein "Twisted Childhood Universe"-Film folgt. Es wird interessant sein zu sehen, ob Frake-Waterfield mit einem größeren Budget (und damit ohne Ausreden) tatsächlich einen guten Film machen kann. Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, eines ist sicher - es wird verdammt viel Spaß machen (danke, Bloody Disgusting).