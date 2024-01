Pinke Joy-Cons starten mit Princess Peach: Showtime

HQ

Gestern haben wir euch einen brandneuen Trailer für den kommenden und Switch-exklusiven Titel Princess Peach: Showtime gezeigt, der eine Menge Gameplay-Abwechslung zu bieten scheint, da die Prinzessin von Mushroom Kingdom mehrere verschiedene Berufe erkunden kann - darunter Ninja, Detektiv und Cowboy.

Das Spiel erscheint am 22. März, aber das ist nicht das Einzige, was Nintendo für dieses Datum geplant hat. Sie veröffentlichen auch eine neue Farbalternative für Joy-Cons, die passenderweise pink ist. Schauen Sie sie sich unten an. Wenn Sie darüber nachgedacht haben, sich neue zuzulegen, sollten Sie vielleicht auf diese Stunner warten?