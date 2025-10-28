Pininfarina restauriert den Honda NSX

HQ

Das italienische Designstudio Pininfarina hat im Laufe der Jahre einige der schönsten Ferrari- und Alfa Romeo-Autos entworfen, die je gebaut wurden, und ihr neues Projekt betrifft einen der schärfsten Rivalen Ferraris aller Zeiten, nämlich den Testarossa-Killer Honda NSX, der in den 90er Jahren von vielen Sportwagenfanatikern als das beste Auto auf dem Markt angesehen wurde. Pininfarina hat sich mit den Honda-Experten von Jas Motorsport zusammengetan, die den NSX nun mit einer Kohlefaserkarosserie und leistungsgesteigerten Motoren neu aufwerten. Dies über Kolbenköpfe.

"Diese neue Zusammenarbeit ist also eine köstliche Aussicht, zwei italienische Kraftpakete, die ihre Magie auf einen japanischen Helden der 90er Jahre ausüben. Nehmen wir das vielleicht kultigste Auto von Honda (auf jeden Fall das wertvollste), lassen es von einem der weltweit bekanntesten Designunternehmen mit einer Karosserie aus Carbon versehen und übergeben es dann den Motorsport-Profis von Honda, damit die Leistung auf einen modernen Standard gebracht werden kann. Kein Wunder, dass bisher wenig angekündigt wurde, wenn man bedenkt, wie gut das schon klingt. Der Pininfarina-JAS NSX (ein richtiger Name wird folgen) soll den glorreichen V6 beibehalten, der jetzt "konstruiert und entwickelt wurde, um ein Höchstmaß an Leistung, Drehmoment und Ansprechverhalten zu erreichen". Es werden zwar Builds für Links- und Rechtslaufwerke angeboten, es werden jedoch nur manuelle NSXs konvertiert. Gott sei Dank. Der Rest des Pakets wird "verfeinerte mechanische Elemente aus der Welt des Motorsports" enthalten, um eine "neue, moderne Definition des Grand-Touring-Konzepts, die die DNA des NSX untermauert", zu schaffen. Erwartet, dass es auf der Straße und auf der Rennstrecke großartig ist, ohne dass das eine das andere beeinträchtigt. Weitere Details folgen in Kürze, die vollständige Enthüllung soll in der ersten Hälfte des nächsten Jahres erfolgen. Nur für den Fall, dass die ursprünglichen NSX-Werte noch weiter steigen müssen."