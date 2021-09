Pinhead überfällt Dead by Daylight

HQ

Den Überblick über all die Horrorlizenzen, die mit Behaviour Interactive an Dead by Daylight zusammenarbeiten, haben wir längst verloren, doch diese Woche hat sich ein neues Gesicht im asynchronen Mehrspielerspaß blicken lassen. Die Filmreihe Hellraiser, bekannt vor allem dank den Kinofilmen aus den Achtziger- und Neunzigerjahren, stellt dem Spiel das eigentümliche Design des Bösewichts Pinhead im Rahmen einer Partnerschaft zur Verfügung.

Neben mehreren, sehr unterschiedlichen Animationen (z. B. die Verwendung von Ketten zum Fangen und Erwürgen von Opfern) enthält das kostenpflichtige Hellraiser-Paket ein mysteriöses Element in Form der Rätselbox. Wenn ein Überlebender dieses Item auf der Karte findet und löst, kann er die Kettenjagd-Fähigkeit von Pinhead schwächen. Findet und löst der Bösewicht dieses Rätsel, gewinnt das Talent an Kraft. 5 Euro zahlt ihr für den Igelkopf, weil es diesmal keinen Überlebenden gibt.