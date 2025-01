Pinguin-Liebesleben: Trennungen, Drama und zweite Chancen

HQ

Vergessen Sie das Märchen vom "Happy End", zumindest für Pinguine – es stellt sich heraus, dass ihr Liebesleben voller Dramen ist. Eine 13-jährige Studie auf Phillip Island, Australien, ergab, dass kleine Pinguine eine "Scheidungsrate" von 26 % haben, wobei viele nach einer schlechten Brutsaison aufhören. Wenn die Küken nicht schlüpfen, lassen diese Seevögel ihre Partner fallen und fangen im nächsten Jahr neu an, in der Hoffnung, dass ein neuer Partner ihre Chancen verbessert. Die Forscher verfolgten über 1.000 Paare und entdeckten, dass eine erfolgreiche Brutsaison weniger Trennungen bedeutete, während in schwierigen Jahren die Trennungen sprunghaft anstiegen. Es ist wie in einer Seifenoper im Tierreich, in der Pinguine beweisen, dass sie alles tun, um ihre Familien wachsen zu lassen – auch wenn das bedeutet, dass sie auseinanderbrechen müssen.

Erinnern Sie diese winzigen Herzensbrecher an menschliche Liebesgeschichten?

