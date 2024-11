Pingu übernimmt Gotham City in einem urkomischen The Penguin Parodie-Video

HQ

Wenn Sie exzellentes Drama und Matt Reeves' The Batman -Universum mögen, schauen Sie wahrscheinlich The Penguin seit seinem Start im September. Diese Show ist auf dem besten Weg, Anfang November ihr Ende zu erreichen, aber wenn Sie auf der Suche nach mehr The Penguin sind, dem Sie sich hingeben können, haben wir etwas Ähnliches, das Ihre Zeit absolut wert ist.

Der YouTuber AdventuresOfSly hat ein Parodie-Video veröffentlicht, das Oswald Cobb durch den berühmten animierten Stop-Motion-Wasservogel Pingu für Kinder ersetzt, alles für ein Projekt namens The Pingu.

In dieser Parodie wird Pingu sogar von Colin Farrell gesprochen und gibt uns definitiv eine Version des Charakters, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben, da er routinemäßig flucht und Schimpfwörter ausspuckt, während er ein bösartiger Verbrecherboss ist, der zu schändlichen und verdrehten Handlungen fähig ist.

Sie können sich das Video von The Pingu unten ansehen, und besuchen Sie unbedingt den YouTube-Kanal von AdventuresOfSly, um eine Reihe anderer lustiger Videos zu sehen, darunter Feathers McGraw in Hitman, Mary Poppins in einem Kampfspiel, Wallace & Gromit in The Matrix und Starfox, die die Death Star zerstören.