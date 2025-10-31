Pimpen Sie Ihr Sonic Racing: Crossworlds Fahrgeschäft mit Puma-Aufklebern

HQ

Vor genau einem Monat berichteten wir, dass das Sportbekleidungsunternehmen Puma und Sega eine gemeinsame Kollektion von Sneakern angekündigt hatten, der später weitere Kleidungsstücke folgten. Anscheinend hörte die Zusammenarbeit hier nicht auf, denn heute gab Sega via Threads bekannt, dass es ab sofort acht verschiedene Puma-Sticker gibt, mit denen man sein Auto in Sonic Racing: Crossworlds aufpeppen kann.

Wie diese aussehen, könnt ihr euch im Beitrag unten ansehen, und wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, empfehlen wir euch, unseren Testbericht zu lesen und möchten euch auch daran erinnern, dass der Persona 5-Charakter Joker letzte Woche zum Spiel hinzugefügt wurde.