Pilou Asbaek von Foundation: "The Mule ist einer der besten Bösewichte, die je geschrieben wurden... direkt neben Voldemort"

HQ

Einer der großen und auffälligen Punkte in der dritten Staffel von Foundation ist ohne Zweifel die Ankunft des Bösewichts The Mule, einer charismatischen und rachsüchtigen Kreatur, die Empire, die Foundation, zerstören und gleichzeitig das Universum übernehmen will. Die Figur wurde in der zweiten Staffel zwar kurz erwähnt, aber in der dritten Staffel ist es dem dänischen Schauspieler Pilou Asbaek zugefallen, die Figur zum Leben zu erwecken und den Fans der Fernsehserie zu beweisen, warum The Mule als einer der am besten geschriebenen Bösewichte aller Zeiten gilt.

Wir haben kürzlich mit Asbaek in einem Interview gesprochen, in dem wir uns erkundigt haben, was in seine Darstellung der Figur eingeflossen ist und warum er die Rolle übernehmen wollte. Uns wurde folgendes mitgeteilt:

"Ich habe Bösewichte gemacht, die nur wenig Zeit auf dem Bildschirm hatten. Ich habe Bösewichte gemacht, die etwas mehr Leinwandzeit hatten, und ich denke, bei The Mule hatte ich viel mehr Leinwandzeit, um ihn so nuanciert wie möglich zu gestalten.

"Als David mich anrief und mir sagte, dass er mich für mich haben wollte (David S. Goyer, der Showrunner von Foundation). Als er mich anrief und mir sagte, dass er mich für eine Rolle haben wollte, dass er meine Interpretation von The Mule in einer starken Zusammenarbeit mit ihm und den Autoren haben wollte, dachte ich: 'Oh Gott, ich kann nicht noch einen Bösewicht spielen, ich bin krank und müde. Ich muss etwas anderes machen.' Und ich mache viele verschiedene Arbeiten, ich mache viele verschiedene Arbeiten zu Hause in Dänemark, aber es reist nicht so viel wie diese großen, großen amerikanischen oder britischen TV-Produktionen. Aber er sagte, ich werde dir die Zeit geben und ich werde dir den vielschichtigen Charakter geben, damit du ein nuancierteres Porträt eines der besten Bösewichte erstellen können, das je in einem Buch geschrieben wurde, das ich tatsächlich als The Mule in [Isaac] Asimovs Büchern betrachte. Er steht direkt neben Voldemort, wenn ihr mich fragt. Ich vergleiche die Leistungen nicht, denn [Ralph Fiennes] ist ein unglaublicher Schauspieler und phänomenal in der Rolle.

"Aber The Mule ist interessant, aber er ist anders als in den Büchern. Und David war sehr daran interessiert. Ihr werdet eine Erklärung dafür haben, aber ihr müsst alle Episoden sehen."

Darüber hinaus kommentierte Asbaek, wie es war, die Rolle von The Mule von Mikael Persbrandt zu übernehmen, der kurze Auftritte als Charakter in Staffel 2 von Foundation hatte. Er erzählte uns:

"Ich musste in sehr große Fußstapfen treten, weil ich ein großer Fan von Mikael Persbrandts Arbeit bin. Und er ist ein skandinavischer Bruder. Er kommt aus Schweden. Ich komme aus Dänemark. Und, weißt du, wir kämpfen so gegeneinander. Also, ich schätze Mikaels Arbeit, aber als echter Däne liebe ich es, sie zu toppen und ein bisschen besser zu machen. Ich mache nur Spaß! Er ist ein guter, guter Freund von mir."

Das vollständige Interview mit Asbaek könnt ihr unten sehen, mit lokalisierten Untertiteln.