Pillars of Eternity, um rundenbasierte Kämpfe zu bekommen, zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung

HQ

Nachdem Larian Studios bewiesen hat, dass man sich in einem CRPG wieder einen Moment Zeit nehmen kann, um über seine Aktionen nachzudenken, zieht Obsidian nach und fügt rundenbasierte Kämpfe in Pillars of Eternity hinzu.

Dieses Update kommt über die Foren des Spiels, wo Obsidian erklärte, dass das Feature später in diesem Jahr erscheinen wird. "Die Zuschauer können uns helfen, ein brandneues Feature zu testen: rundenbasierte Kämpfe. Wir freuen uns darauf, diese neue Art und Weise zu erkunden, Begegnungen in Pillars of Eternity zu erleben, und euer Feedback wird dazu beitragen, die Zukunft zu gestalten", heißt es in dem Beitrag.

Leider ist die Enthüllung dieses Features zwar überraschend, aber es wird nicht in den Schatten gestellt, damit wir es sofort genießen können, und die Spieler müssen möglicherweise eine Weile warten, bis es vollständig verfügbar ist. Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums des Spiels wurde ein neues Update veröffentlicht, das Fehlerbehebungen und Verbesserungen in Kämpfen, Quests und mehr enthält.

Rundenbasierte Kämpfe sind für das erste Pillars of Eternity -Spiel vielleicht noch nicht verfügbar, aber sie wurden vor einiger Zeit in der Fortsetzung eingeführt, wenn du dich also nach rundenbasierten Abenteuern in Obsidians Fantasy-Welt sehnst, ist Pillars of Eternity 2 genau das Richtige für dich.