Pillars of Eternity, um den Lieblingsmodus der Fans morgen in der Beta-Phase zu erhalten

Wie wir bei Spielen wie Clair Obscur: Expedition 33 und Baldur's Gate III gesehen haben, sind rundenbasierte Kämpfe im großen Stil zurück, und Obsidian arbeitet seit einiger Zeit daran, dem ursprünglichen Pillars of Eternity einen rundenbasierten Modus hinzuzufügen. Das RPG von 2015 zu überarbeiten, um den Modus unterzubringen, war ein ziemliches Unterfangen, aber sehr bald werdet ihr es in einer öffentlichen Beta für Pillars of Eternity selbst ausprobieren können.

Wie in einem Blogbeitrag von Obsidian beschrieben, wird der rundenbasierte Modus für Pillars of Eternity am 5. November in einer Beta veröffentlicht. Es wird für Spieler auf Steam und Xbox PC verfügbar sein, mit einem etwas vertrauten Ansatz für den rundenbasierten Modus, der in Pillars of Eternity 2: Deadfire zu finden ist.

Abgesehen davon gibt es einige wichtige Verbesserungen, wie z. B. ungebundene Runden, die von der Geschwindigkeit eines Charakters beeinflusst werden, intelligentere freie Aktionen, schnelleres Tempo und eine gewisse Flexibilität, um in den Optionen zwischen Echtzeit- und rundenbasiertem Modus zu wechseln.

Seht euch einige der rundenbasierten Modus-Features im Trailer unten an: