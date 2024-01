Pillars of Eternity erhält ein zufälliges Update, das die Leute glauben lässt, dass Pillars 3 auf dem Weg ist

HQ

Nach dem Erfolg von Baldur's Gate III werden CRPGs zumindest für eine Weile der letzte Schrei sein, und so beobachten die Spieler andere, ähnliche Franchises und Titel wie Obsidian's Pillars of Eternity genau.

Das erste Spiel hat vor kurzem einen neuen Patch erhalten, und obwohl dieser keine Inhalte hinzufügt und sich mehr auf die Behebung von Fehlern konzentriert, hat er zu einigen Spekulationen darüber geführt, was Obsidian vorhat. Es gibt sogar Leute, die glauben, dass das Studio an Pillars of Eternity 3 arbeitet

arbeitet

Wir werden die Idee, dass dieses Spiel in Arbeit ist, zwar nicht ganz verwerfen, aber es scheint unwahrscheinlich. Obsidian arbeitet derzeit an Avowed, das im selben Universum wie Pillars of Eternity spielt, also ist es möglich, dass das Studio sicherstellen möchte, dass jeder, der sich die gesamte Hintergrundgeschichte ansehen möchte, dies so reibungslos wie möglich tun kann.

Darüber hinaus gibt es nach der Veröffentlichung von Avowed in diesem Jahr The Outer Worlds 2, das sich ebenfalls bei Obsidian in der Entwicklung befindet. Bei diesen beiden großen Titeln, auch wenn Pillars of Eternity 3 auf dem Plan steht, würden wir sagen, halten Sie nicht den Atem an.