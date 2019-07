Pillars of Eternity: Complete Edition überrascht Nintendo Switch mit angepasster Steuerung

Pillars of Eternity, das erfolgreiche RPG von Obsidian Entertainment, landet in wenigen Tagen (am 8. August) auf der Nintendo Switch. Sämtliche im Laufe der Zeit erschienenen Erweiterungen und Updates sind in der Complete Edition enthalten. Neben den beiden DLC-Episoden der Reihe The White March verfügt die Switch-Version von Pillars of Eternity über ein überarbeitetes Steuerungsschema und eine frische Benutzeroberfläche, wodurch die Navigation in den Menüs leichter werden sollte.

Das Nachfolgespiel Pillars of Eternity 2: Deadfire ist ebenfalls auf dem Weg zur Nintendo Switch und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf der Plattform erscheinen. Beide Titel stehen ansonsten auf PC, Xbox One und Playstation 4 bereit.