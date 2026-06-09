Pikuniku wird in der Fortsetzung 3D und erscheint auf dem PC und Switch 2 im Jahr 2027

Während der Nintendo-Direct-Übertragung gaben die Entwickler Arnaud De Bock und Remi Forcadell bekannt, dass sie bald eine Fortsetzung des wunderbar skurrilen Abenteuertitels Pikuniku veröffentlichen werden.

Einfach bekannt als Pikuniku 2, wird dieses Spiel das Original erweitern, indem es zu einem 3D-Projekt wird. Darüber hinaus bleibt es ein seltsames und ungewöhnliches Spiel, bei dem das Ziel ist, eigenartige Leute zu treffen, ihre ungewöhnlichen Geschichten zu hören, Freunde wiederzufinden und schließlich den Kreis zu schließen und nach Hause zurückzukehren.

Uns werden "Deep-State-Verschwörungen" versprochen, "spielerische Rätsel" zu lösen, "seltsame Begegnungen" zu überwinden, und alles spielt in "augenschmelzenden Umgebungen", die kräftige Kontraste und Primärfarben miteinander verbinden.

Vor diesem Hintergrund schaut euch unten den Enthüllungstrailer zu Pikuniku 2 an, dessen Start für PC und Switch 2 im Jahr 2027 geplant ist.