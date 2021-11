Pikmin Bloom steht jetzt in Europa zum Download bereit

HQ

Die App Pikmin Bloom ist ab sofort auch in Deutschland und anderen Teilen Europas auf Android- und iOS-Geräten verfügbar. Der Free-to-Play-Titel, der von den Pokémon-Go-Entwicklern Niantic Labs stammt, wurde letzte Woche erstmals für das Publikum in Singapur und Australien veröffentlicht. Es ist eine AR-Anwendung, in der ihr mit kleinen, bunten Kreaturen spazieren geht.

Indem ihr Zeit in der freien Natur verbringt und euch währenddessen mit den virtuellen Geschöpfen auf eurem Smartphone beschäftigt, wachsen die Pikmin heran und blühen im wahrsten Sinne des Wortes auf. Diese Geschöpfe verwandeln euren Spaziergang in eine schillernde Spur aus Blütenblättern, die ihr in Umgebungsaufnahmen festhalten könnt, um sie später noch einmal Revue passieren zu lassen. Wenn ihr Pikmin Bloom häufig auf euren Reisen mitnehmt, erhaltet ihr in der Theorie jede Menge personalisierte Postkarten vom Spiel, das diese Erinnerungen für euch aufbereitet.