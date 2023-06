Pikmin 4 zeigt nächtliche Expeditionen, neue Demo

HQ

Pikmin 4, Nintendos wohl größtes Spiel für den Rest des Jahres 2023, hat gerade auf der Nintendo Direct am 21. Juni 2023 neues Gameplay gezeigt.

Wir haben einen ersten Blick auf Nachtexpeditionen geworfen, die ein neues Feature für das Franchise sind, bei denen wir einige leuchtende Pikmin finden können. Wir müssen jedoch vorsichtig sein, wenn wir nachts nach draußen gehen, da die Kreaturen dann in Raserei geraten.

Außerdem haben wir einen Blick auf einige der neuen Fähigkeiten geworfen, die wir mit unserem vierbeinigen Begleiter in Pikmin 4 erhalten. Und um das Mini-Showcase des kommenden Titels abzurunden, kündigte Nintendo eine Demo für Pikmin 4 an, die am 28. Juni veröffentlicht werden soll.

Pikmin 4 erscheint am 21. Juli exklusiv für Nintendo Switch.