Pikmin 4: Wie man als Olimar spielt

Olimar ist der Hauptprotagonist der Pikmin-Reihe, aber er ist im vierten Spiel der Serie nicht dabei. Seine Anwesenheit ist immer noch zu spüren, aber anstatt die Kontrolle über unseren Lieblingskapitän mit der runden Nase zu haben, suchen wir ihn zu Beginn des Spiels zusammen mit den anderen Schiffbrüchigen, die sich auf einem seltsamen Planeten wiedergefunden haben, der definitiv nicht die Erde ist.

Wie du wahrscheinlich schon aus dem Titel erraten hast, wird dies große Story-Spoiler für Pikmin 4 enthalten, wenn du also völlig neu in das Spiel einsteigen möchtest, empfehlen wir dir, jetzt wegzuklicken. Ansonsten erfährst du hier, wie du als Olimar spielen und seine Gameplay-Segmente in Pikmin 4 freischalten kannst.

Technisch gesehen kannst du in den ersten fünf Minuten des Spiels als Olimar spielen, der auf der Suche nach Teilen für sein Schiff ist. Leider wirst du nach diesem sehr kurzen Abschnitt von ihm getrennt, wenn du die Rolle deines eigenen, benutzerdefinierten Charakters übernimmst, und kannst nicht daran denken, wieder als er zu spielen, bis du die Hauptmission abgeschlossen hast, ihn aufzuspüren. Du tust dies, indem du das Spiel spielst, im Wesentlichen sammelst du genug Sparklium, bis du das Heldenversteck freigeschaltet hast.

Dort angekommen, siehst du einen Tresor auf einem Regal, wenn du dich von deiner Basis aus in nordöstliche Richtung begibst. Der Tresor erfordert eine Kombination, die du im Laufe des Spiels aufheben solltest. Bei uns waren es 851, aber das wird sich von Spiel zu Spiel ändern, also ist es etwas, das jeder Spieler für sich selbst herausfinden muss. Versuch und Irrtum können Wunder wirken, und es scheint, dass es keine Begrenzung für die Anzahl der Versuche gibt, da das Öffnen dieses Safes der Schlüssel zur Fortsetzung der Geschichte ist.

Wenn der Tresor geöffnet ist, wirst du von einem Leafling begrüßt, einem der Schiffbrüchigen, der sich eine Krankheit eingefangen hat, die ihnen Blätter ins Gesicht gibt und die meisten ihrer Erinnerungen wegwischt. Dort fordert dich der Leafling zu einer Dandori-Schlacht heraus und behauptet, er sei der Captain Olimar. Zu diesem Zeitpunkt solltest du dich daran gewöhnt haben, diesem roten, großnasigen Blattling gegenüberzustehen, da er in mehreren Gebieten aufgetaucht ist und dich herausfordert, zu sehen, wer innerhalb des vorgegebenen Zeitlimits die meiste Beute ergattern kann. Ihr habt wahrscheinlich auch schon erraten, dass es sich bei diesem Leafling um Olimar handelt, also war es kein großer Schock, als er es verkündete. Begib dich nach dem Leafling und dem grünen Rettungswelpen, der ihm gefolgt ist, in den Tunnel, und du wirst dich deiner bisher härtesten Dandori-Herausforderung stellen. Glücklicherweise kannst du in dieser Mission eine geheime Bombe verwenden, die dir einen großen Vorteil verschaffen kann, solange du sie vor deinem Gegner erreichst. Egal, wie du dich entscheidest, um den Leafling zu besiegen, sobald er fertig ist, wird er vor lauter Ehrfurcht vor deinen Dandori-Fähigkeiten ohnmächtig werden, genau wie die anderen Leaflings im Spiel. Von dort aus musst du ihn nur noch packen und auf die S.S. Beagle setzen. Oh, vergiss auch, etwas von dem Blattheilmittel bei dir zu haben, egal ob du es vorher von einer Nachtexpedition bekommst oder nachdem du den Tag damit verbracht hast, das Versteck des Helden zu erkunden.

Nachdem Olimar gerettet wurde und zur Besinnung kommt, hast du die "Hauptgeschichte" von Pikmin 4 beendet und wirst neben dem Abspann mit der Schlusssequenz verwöhnt. Bevor du deine Expedition jedoch endgültig beenden kannst, musst du in die fremde Welt zurückkehren, um einen letzten Teil deiner Mission zu beenden, den wir hier nicht spoilern werden. Sobald du nach dem Abspann zum Basislager zurückgekehrt bist, wird Olimar dich bitten, mit ihm zu sprechen.

Dort wird er über seine Zeit sprechen, bevor er ein Leafling war, und Sie fragen, ob Sie seine Schiffswrackgeschichten hören möchten. Wenn du damit einverstanden bist, wechselst du dann in die Rolle von Olimar im neuen Spielmodus Olimar's Shipwreck Tales. Dies ist das einzige Segment, in dem du vollständig als Pikmin-Protagonist spielst und mit einigen traditionelleren Mechaniken verwöhnt wirst. Du beginnst zum Beispiel mit nur einer Zwiebel und einer Kapazität von 20 Pikmin. Außerdem hast du ein hartes Zeitlimit von 15 Tagen, um so viele Schiffsteile wie möglich zu sammeln.

So, da haben Sie es. Es ist ziemlich einfach, als Olimar zu spielen, da Sie wirklich nur die Hauptgeschichte weiterspielen und dann sicherstellen müssen, dass Sie mit ihm sprechen, bevor Sie nach dem Abspann losziehen und mit Ihren Missionen fortfahren. Du kannst jederzeit in die Shipwreck Tales ein- und aussteigen, so dass du, wann immer du nach ein bisschen Pikmin-Nostalgie suchst, den alten Captain Olimar wieder steuern kannst.