Pikmin 4 Vorschau: Kann Nintendo seine unglaubliche Serie von 2023 fortsetzen?

Es ist wahrscheinlich das Beste, dass diese Vorschau mit einem Geständnis beginnt. Pikmin 4 ist mein erstes Pikmin-Spiel. Davor war die einzige Erfahrung, die ich mit dem Franchise hatte, das gelegentliche Video und das Spielen als Olimar in Super Smash Bros. Nachdem ich jedoch die ersten Stunden von Pikmin 4 durchgespielt habe, fühle ich mich wie Danny DeVito am Ende von It's Always Sunny in Philadelphia Staffel 13. Ich sitze auf meinem Stuhl, fassungslos, als ich glaube, dass ich es endlich kapiert habe.

Pikmin 4 beginnt mit einer ziemlich einfachen Prämisse. Wir finden uns auf einem seltsamen, fremden Planeten wieder (der uns Homo sapiens bekannt vorkommen könnte) und haben die Aufgabe, den Rest der Crew des Rettungskorps abzuholen, während wir alle anderen Schiffbrüchigen einsammeln, die wir auf dem Weg finden. Um uns bei dieser Aufgabe zu helfen, haben wir natürlich unsere verschiedenen Pikmin, die in einem Regenbogen von Farben daherkommen, die ihren Spezialitäten zugeordnet sind, aber wir haben auch Neuankömmling Oatchi, einen freundlichen zweibeinigen Rescue Pup.

Haferchi ist hier ein herausragender Begleiter, da er nicht nur fast alles kann, was ein Pikmin kann, sondern auch sehr früh im Spiel als Reittier fungiert. Dies wird besonders nützlich, als Oatchi später auch schwimmen lernt, da er als kleines Boot fungiert, um uns und unsere grünen Freunde über große Pfützen zu neuen Horizonten zu bringen. Seine Nützlichkeit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, und ich habe mich schnell an diesen seltsamen, außerirdischen Hund gebunden und Upgrades und Verteidigungen für ihn über meine eigenen Buffs gestellt, was eigentlich das Klügste sein könnte, da Oatchi schnell zehn oder mehr Pikmin wert sein kann.

Obwohl Oatchi nützlich und eine willkommene Ergänzung der Bande ist, hat er keinen Vorrang vor unseren Pikmin-Verbündeten. Schließlich heißt das Spiel nicht Oatchi 4. Von den ersten paar Stunden an lernen wir einige Pikmin-Typen kennen, da Pikmin 4 in einem stetigen, aber ziemlich schnellen Tempo arbeitet, um sicherzustellen, dass Sie keine Zeit haben, sich zu langweilen, da immer ein neuer kleiner Pflanzenfreund auf Sie zukommt, was bedeutet, dass Sie einen neuen Teil eines Gebiets erkunden und ein wenig zuvor unerreichbaren Schatz ergattern können, oder die lokale Fauna absolut zu verprügeln. Ich glaube, ich verstehe endlich, wie sich ein römischer Kaiser gefühlt hat, als ich Dutzende meiner Schergen auf eine Bestie schleudere, die um ein Vielfaches größer ist als sie, obwohl ich weiß, dass die meisten ein unglückliches Ende finden werden.

Wie ich bereits erwähnt habe, beruht Pikmin 4 auf einer einfachen Gameplay-Prämisse. Du betrittst ein Gebiet und nimmst es langsam mit deinen Schergen auseinander, schickst sie los, um Schätze aufzusammeln, Materialien zu finden, Wege über die Karte zu bauen und dich mit allen Hindernissen zu befassen, die dir in den Weg kommen. Pikmin 4 hat es zumindest in der Zeit, die ich bisher damit verbracht habe, geschafft, nicht langweilig zu sein, obwohl das Gameplay auf dem Papier eher formelhaft klingt. Es ist unglaublich leicht in die Hand zu nehmen und genauso schwer aus der Hand zu legen. Der Tag- und Nachtzyklus des frühen Spiels hilft dabei hervorragend, da Sie immer so viel wie möglich hineinstopfen, bevor die Zeit abläuft und Sie zur Heimatbasis zurückkehren müssen, was bedeutet, dass jede neue Expedition eine neue Herausforderung mit sich bringt und es immer mehr zu entdecken gibt. Beide Gebiete, die ich bisher in Sun-Speckled Terrace und Blossoming Arcadia erkundet habe, sind gut gebaut, was darauf hindeutet, dass Sie sich Zeit nehmen, jeden Teil von ihnen mit einem feinzinkigen Kamm durchzugraben.

Neben der Oberwelt gibt es unterirdische Segmente, in die du eintauchen kannst, in denen du oft Schiffbrüchige sowie eine große Menge an Schätzen und Saft findest, um deinen Pikmin einen kleinen Geschwindigkeitsschub bei ihren Aktionen zu geben. Während Pikmin 4 bisher keine wirkliche Herausforderung darstellte, stellt das Spiel hier seine besten Hürden in den Weg, da Sie einem Feind nicht einfach entkommen können, indem Sie in ein anderes Gebiet rennen, und die Pikmin etwas eingeschränkt sind, die Sie einsetzen können, wenn Sie den unterirdischen Bereich ohne die treue Zwiebel betreten, die sie spawnt. Auch wenn diese unterirdischen Segmente keine große Herausforderung bieten, können sie dennoch eine solide Pause von der sonnigen Oberwelt bieten, wenn Sie sie brauchen.

Optisch bietet Pikmin 4 zwar nicht die absolut atemberaubenden Landschaften von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aber dennoch ziemlich beeindruckend in den Sehenswürdigkeiten, die es bietet. Vor allem das Wasser sieht gewaltig aus, und sowohl die Comic-Charaktere als auch die Pikmin und Kreaturen behalten ihren entzückenden Charme, während sie eine klare visuelle Überarbeitung haben. Auch der Klang schafft eine leichte, einladende Atmosphäre, in der Sie das Gefühl haben, einen entspannenden Ausflug in einen weitläufigen Garten zu unternehmen.

Pikmin 4 ist ein Spiel, das ich im Moment nur schwer aus der Hand legen kann, und wenn es die Qualität der ersten Stunden beibehalten kann, scheint es 2023 ein weiterer Hit für Nintendo zu werden, da das Unternehmen seine heiße Serie von unglaublich lustigen und charmanten Spielen fortsetzt, die es irgendwie schaffen, großartig auszusehen und auf einer Konsole gut zu laufen, die sich immer näher dem Ruhestand nähert. Wenn Sie noch nicht in dieses beliebte Franchise eingetaucht sind, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür, und Sie können dies kostenlos mit der Demo tun, die im Nintendo eShop erhältlich ist.