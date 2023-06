Pikmin 4 Trailer erklärt und zeigt alles, was Sie wissen sollten

HQ

Alex durfte seine Gedanken teilen, nachdem er vor ein paar Stunden die ersten Teile von Pikmin 4 gespielt hatte, also lasst uns das mit einem praktischen Trailer ergänzen.

Das folgende Video ist der Übersichtstrailer von Pikmin 4, was bedeutet, dass es so ziemlich alles zeigt und erklärt, was Sie über das Spiel wissen sollten. Dazu gehören Details, die selbst diejenigen, die noch nie ein Spiel der Serie gespielt haben, hilfreich finden werden, aber das meiste davon konzentriert sich auf neue Elemente wie hilfreiches Oatchi, spezielle Pikmin, was Nachtexpeditionen anders macht, die Multiplayer-Modi und mehr. Dann endet es damit, dass es uns daran erinnert, dass das Spiel am 21. Juli für Nintendo Switch erscheint und dass Sie jetzt eine Demo spielen können.