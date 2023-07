Pikmin 4 Leitfaden, um der beste Späher im Rettungskorps zu werden

HQ

Die Trilogie von Shigeru Miyamotos letzter großer Idee wurde vor zehn Jahren mit einem i-Tüpfelchen für die Serie abgeschlossen. Wir waren daher sehr angenehm überrascht zu sehen, dass Pikmin 4 noch besser ist als seine Vorgänger.

Schöner, vollständiger, abwechslungsreicher, lustiger? Ihre Abenteuer bei der Erkundung kleiner Naturgrundstücke und sogar menschlicher Innenräume auf der Erde mit Ihrem personalisierten Astronauten sind eines der angenehmsten und entspannendsten Erlebnisse des Sommers, aber das bedeutet nicht, dass sie ein Kinderspiel sind.

Wenn du der beste Scout im Rescue Squad sein willst, um Olimar zu finden und das Spiel zu 100% abzuschließen (sei gewarnt, dass es nach dem ersten Ende und dem Abspann eine Menge zusätzlicher Inhalte gibt), musst du nicht nur die besten Strategien nach dem Mantra von Dandori anwenden, sondern auch all die neuen Funktionen verstehen, die Pikmin 4 bringt in die Serie: neue Steuerung, Verwendung von Oatchi, Shortcuts und vieles mehr.

Mr. Miyamoto selbst definierte den Begriff wie folgt: Dandori:

Werbung:

"Wir nennen es auf Japanisch 'Dandori': strategisches Planen, Einsetzen und Kommandieren von Pikmin."

Und so erklären sie es im Spiel:

"Dandori ist der Prozess, Dinge im Voraus zu planen und effizient zu arbeiten, um die Pläne auszuführen."

GUIDE: Die besten Dandori-Tipps und -Tricks für Pikmin 4

Hängen Sie sich nicht an neuen Zwiebeln auf: Es gibt mehr Möglichkeiten, neue Pikmins zu bekommen.

Hast du schon deinen Helm aufgesetzt und deine Pfeife vom Sabber befreit? Dann geht's los!

"Wo ist die Zwiebel der eisigen Pikmins?" "Wie bekomme ich die blaue Zwiebel?" "Wo sind die weißen und lila Pikmins?"

Werbung:

Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Sie sich diese drei Fragen mitten im Spiel stellen werden, aber keine Sorge, denn das Spiel bietet mehrere Antworten.

Zum Beispiel sieht die erste blaue Zwiebel, auf die du stößt, in Sonnengesprenkelte Terrasse wie ein Ei aus, aber da du Haferchi dank bestimmter Hindernisse auf dem Weg nicht mitnehmen kannst, hast du möglicherweise nicht die 20 blauen Pikmins, um sie zur Hauptzwiebel zu transportieren, um sie zu verschmelzen.

Tatsächlich gibt es in einem späteren Gebiet (in Serene Shores, in diesem Gebiet, das ziemlich mit Wasser bedeckt ist) eine zweite blaue Zwiebel, die besser erreichbar ist (es gibt zum Beispiel auch zwei gelbe Zwiebeln, wenn Sie die erste verpassen), aber wenn Sie sie in Sun-Speckled Terrace nehmen möchten, können Sie mehr blaue Pikmins bekommen, ohne ihre Zwiebel in den Höhlen zu haben. In den Tunneln gibt es immer zusätzliche Optionen für Pikmin, wenn dir ihre Zwiebeln fehlen. Dies ist der Trick für die Arten von Pikmins, für die Sie noch keine Zwiebeln haben (normalerweise blaue und eisige). Du wirst sie wahrscheinlich nur in den Höhlen bekommen, bis du das erste Ende siehst. , wie z. B. weiß (Gift), geflügelt (fliegend), lila (Stärke 10) oder steinig (Fels).

Es gibt zwei oder drei Stellen in bestimmten Gebieten, an denen man wirklich viele eisige Pikmins einsetzen kann, um große Wasserlachen einzufrieren, entweder um Dinge mit Haferfischen und nicht-blauen Pikmins über die eisige Oberfläche zu tragen oder um leicht einen Haufen Wasserfeinde zu töten. Befolgen Sie auf jeden Fall die obigen Ratschläge und holen Sie sich eine gute Population eisiger Pikmins in den Höhlen, denn erst in der Gegend Heldenversteck (natürlich im Gefrierschrank) können Sie die Eiszwiebel in die Hände bekommen und so in der Lage sein, viele eisige Pikmins zu erzeugen, indem man Blütenblätter und gefallene Feinde absorbiert.

Generell gilt: Nutzen Sie die Gelegenheit, alle wilden Pikmins aus den Höhlen zu rekrutieren, nutzen Sie jede sprießende Blume, um die häufigeren Pikmins in die selteneren Arten zu verwandeln und lassen Sie sich nicht darauf ein, beim ersten Versuch "die nächste Zwiebel" zu bekommen.

Sobald Sie den Abspann gesehen haben, finden Sie die fehlenden Zwiebeln in den zusätzlichen Bereichen. Nämlich:

Die schwarze Zwiebel für die Stein-Pikmins kann in Giant's Hearth gefunden werden, der ersten Ebene nach der Rettung von Olimar und auf der Suche nach Luis nach dem ersten Ende und Abspann. Jedes Mal, wenn Sie einen Flalarlic sehen, holen Sie ihn sich!

Diese Art von blassen Zwiebeln werden Flalliks genannt. Im Gegensatz zu den farbigen Zwiebeln können Sie keine neuen Pikmin-Typen keimen lassen, sondern erhöhen die Gesamtkapazität Ihrer Zwiebel um 10, nicht für die Lagerung, die unendlich ist, sondern für die Versorgung. Mit anderen Worten, sie sind extrem wichtig, weil sie die maximale Anzahl von Pikmins erhöhen, die Sie aus der Zwiebel nehmen und mit sich führen können, bis zu einem Maximum von 100.

Und was passiert, wenn man 100 erreicht? Nun, wie bei den Zwiebeln gibt es mehr Flalliks, als du brauchst, um dir Freiheit in der Reihenfolge des Fortschritts im Spiel zu geben. Sobald du auf 100 Pikmins erhöht hast, werden die nächsten paar Flalkics, die du absorbierst, dazu führen, dass die Zwiebel Nektar produziert, um deine Pikmins zum Blühen zu bringen (oder Haferchi zu heilen) und auch roten Nektar, um scharfe Gischt zu erzeugen.

Oatchi kann Pikmins alleine tragen

Wenn du erst seit kurzer Zeit mit Oatchi spielst und den Befehl "Alternate Pikmin/Oatchi" lernst, denkst du vielleicht, dass die Pikmins immer bei deinem Charakter bleiben werden und dass Oatchi nur alleine agieren kann. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein: Oatchi hat seine eigene Pfeife (naja, bellen, wie es scheint) und kann Pikmin auf seinem Rücken tragen, um sie zu werfen und sie mit einem Upgrade vom Boden zu pflücken. Um das Teilen von Pikmins zwischen Oatchi und deinem Charakter bei den Aufgaben zu erleichtern, die sie parallel ausführen müssen, empfehlen wir dir, den folgenden Punkt zu nutzen...

Denken Sie an die erweiterten Steuerelemente für Punkt- und Formlinie

Wenn du Y gedrückt hältst und den linken Stick nach oben bewegst, kannst du die Pikmins Scatter, um sie nach Farben zu trennen. Da du maximal drei verschiedene Typen tragen kannst, bleibt die ausgerüstete Farbe bei dir und die anderen beiden bilden ordentliche Gruppen links und rechts. Dies ist ideal, um eine Aufgabe zu Fuß mit einem bestimmten Typ zu erledigen, um Gefahren zu vermeiden (z. B. wenn Sie ins Wasser gehen möchten, ohne mit Oatchi zu schwimmen) und damit der Hund ein paar bestimmte Pikmins mitnehmen kann.

Auf der anderen Seite ist Formlinie auch sehr nützlich: Sobald du die Russ' R&D-Objekte Trainingstrompete hast, halte ZL gedrückt und bewege den rechten Stick, um einen ganzen Zug Pikmins zu bewegen. Dachtest du, dass dieser Befehl aus dem Spiel entfernt wurde?! Dies ist natürlich wichtig, um Nektar aufzunehmen oder einigen Feinden und Gefahren auszuweichen.

Verbessere Oatchis Ansturm stark und erweitere seinen Gesundheitsbalken

Um in einigen Höhlen zu überleben, musst du von Russ gadgets bestimmte Gegenstände kaufen, wie z.B. die Kopflampe (um im Dunkeln besser sehen zu können) oder die verschiedenen Elementarresistenzen gegen Feuer, Kälte, Elektrizität oder Gift, sowohl für Oatchi als auch für deinen Charakter. Aber wenn du diese Gadgets nicht nur für dein nächstes Ziel brauchst, kaufe sie zunächst nicht für dich selbst und konzentriere dich stattdessen darauf, Oatchi zu verbessern.

Du kannst Russ selbst Rohstoffe geben, um den Gesundheitsbalken des zweibeinigen Hundes zu erweitern, und wir empfehlen dir, dies so schnell wie möglich zu tun, da er feindlichen Bissen und Picken mehr ausgesetzt sein wird als dein Charakter und du nicht willst, dass er ohnmächtig wird. Wenn du XP-Punkte für Oatchi verdienst, indem du mehr Schiffbrüchige rettest, sprich mit Captain Shepherd und wähle "Training", um sie in verschiedene Fähigkeiten zu investieren. Wir empfehlen dir, das Training zu beginnen, indem du Oatchis Stärke verbesserst (damit du nicht so viele Pikmins brauchst, die Gegenstände tragen) und vor allem Ansturm, was eine großartige Attacke ist, die es dir ermöglicht, kleinere Feinde auszuschalten und dann die großen zu schlagen und alle Pikmins von seinem Rücken springen zu lassen, um anzugreifen. Was für ein Genuss!

Von dort aus musst du den Biss verbessern, wenn du anfängst, Ochin in Ruhe zu lassen, um Zonen oder Lumiknolle zu schützen, und abhängig von deiner Reihenfolge der Erkundung der verschiedenen Ziele könntest du daran interessiert sein, das Schwimmen zu beschleunigen oder die Geschwindigkeit, mit der er gepflanzte Pikmin hochzieht.

Räumen Sie zuerst die Karte ab und schalten Sie die Punkte frei, um die Basis zu bewegen

Es macht wenig Sinn, in der Zonenerkundung sehr weit zu kommen, wenn du nicht alle möglichen Wege zurück zur Basis frei von Feinden lässt. Dies ist wichtig, da es für Sie den Anschein hat, dass die Pikmins den Weg zurückgehen, den Sie gekommen sind, aber sie können sich je nach Typ für eine Abkürzung oder einen anderen Weg entscheiden, und auf dem Weg dorthin werden sie wahrscheinlich von Feinden angegriffen, die Sie nicht eliminiert haben. Begleiten Sie sie am besten die ersten Male zum Beagle oder zur Zwiebel, wenn sie die ersten Schätze und Beute tragen, damit Sie sie bei Gefahr zurückrufen können.

Unnötig zu erwähnen, dass sie viel exponierter sind, wenn sie allein zur Basis hin und her gehen, um Rohstoffe zu nehmen und sie in Lehm zu verwandeln, um sie zurückzubringen und zu bauen.

Es ist auch sehr praktisch, wenn du genug von der richtigen Art von Pikmins hast, die Bereiche zu räumen, in denen du die Basis bewegen kannst. Dies ist eine großartige neue Funktion dieses Spiels und die Änderung erfolgt praktisch sofort, sowohl in den Hauptbereichen als auch in den Höhlen, und ermöglicht Ihnen viele weitere strategische Optionen. Außerdem reisen alle Pikmins, die sich in der Basis befanden, sofort mit, während diejenigen, die unterwegs waren, ihr Ziel sofort ändern. Aber wie gesagt: Sei vorsichtig, wenn du die Karte nicht vorher von Fehlern befreit hast.

Sprich mit allen Charakteren im Lager und nimm Nebenquests an, um Rohstoffe zu erhalten.

Wenn du gerade einen Schiffbrüchigen gerettet hast, erscheint er in deinem Basislager. Captain Shepherd sagt dir, dass deine Mission nicht endet, wenn du sie rettest: Sie müssen willkommen geheißen und angehört werden, und genau das solltest du nicht übersehen. Wenn du zum ersten Mal mit einem NPC sprichst, wird er sich einfach vorstellen und dir für deine Arbeit danken, auch wenn er ein Bewunderungssymbol hat. Du musst erneut mit ihnen sprechen, um sie dazu zu bringen, dir ihre Quests zu geben, und sie werden dich wahrscheinlich mit wertvollen Rohstoffen belohnen, wenn du ihre Quests erfüllst.

Passen Sie Ihre Schnellaktionen an

Schnellaktionen sind Verknüpfungen, um Fertigkeiten oder Gegenstände zu verwenden, ohne im entsprechenden Menü danach suchen zu müssen. Sie sind in einigen stressigen Situationen äußerst nützlich und intuitiv, daher empfehlen wir Ihnen, zum Pausenmenü ("-") und dann zu "Schnellaktionen" zu gehen.

Wir haben zum Beispiel die Loose call antenna, die dem Drücken des linken Sticks zugewiesen ist (sobald wir dieses F&D-Item von Russ freigeschaltet und erhalten haben, natürlich), weil es eine der Aktionen ist, die du in deinem Spiel am häufigsten ausführen wirst: alle Pikmins auf deine Position rufen, die ohne Aufgabe auf der Zwiebel geblieben sind, einfach nur da liegen und herumlungern.

Es gibt noch andere nützliche wie das Super Spicy Spray, um dir einen Schub gegen härtere Bosse oder langsamere Aufgaben zu geben, und es gibt auch die Basisrufantenne, die in den letzten Momenten des Tages verstreute Pikmins zur Zwiebel schicken kann oder sich als nützlich erweisen kann, wenn du die Basis im Level bewegst.

Natürlich versteht es sich von selbst, dass Planer den Drohnen-Scout griffbereit haben wollen, eine großartige neue Funktion, um einen Überblick aus der Vogelperspektive zu erhalten, bevor eine Route durch ein neues Szenario berechnet wird. Achte nur auf versteckte Feinde, entweder weil sie vergraben sind oder weil sie sich in die Umgebung einfügen.

Arten von Pikmins in jeder Zone und Anzahl der Rettungen, Schätze und Zwiebeln

Sonnengesprenkelte Terrasse

Wir haben diesen Leitfaden damit begonnen, dass wir Ihnen empfohlen haben, nicht davon besessen zu sein, die nächste Zwiebel zu bekommen, oder? Nun, wenn Sie wissen möchten, welche Art von Pikmins Sie auf jeder Karte und in ihren Höhlen finden können und was Sie sammeln müssen, um 100% der Zonen und schließlich des Spiels zu erledigen, werfen Sie einen Blick auf diese Liste. Denken Sie übrigens daran, dass die Flallikte, die Sie sammeln, als Zwiebeln gezählt werden.



Indigene Pikmins: Rot, gelb, eisig



Rettungen: 7



Schätze: 34



Zwiebeln: 4



Blühendes Arkadien



Indigene Pikmins: Rot, gelb, blau, eisig, steinig



Rettungen: 9



Schätze: 60



Zwiebeln: 3



Ruhige Küsten



Indigene Pikmins: Rot, blau, eisig, geflügelt, lila, weiß



Rettungen: 10



Schätze: 86 (Überprüfe unter der Erde oder benutze eine Schatzanzeige, um viele davon zu finden)



Zwiebeln: 3



Versteck des Helden



Indigene Pikmins: Eisig, Steinig, Lila, Weiß



Rettungen: 6



Schätze: 86



Zwiebeln: 3



Herd des Riesen



Indigene Pikmins: Rot, steinig, geflügelt, lila, weiß



Rettungen: 8



Schätze: 55



Zwiebeln: 3



Urdickicht