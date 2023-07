Pikmin 4 hatte einen massiven Start in Japan

HQ

Erst kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass Pikmin 4 an die Spitze der britischen Box-Verkaufscharts katapultiert wurde, was zeigt, dass das Spiel im Land recht gut aufgenommen wurde. Aber wie hat sich das Spiel in Japan, wo Nintendo seinen Sitz hat, entwickelt? Nach den Daten der Famitsu zu urteilen, sehr, sehr gut.

Die japanische Publikation stellt fest, dass Pikmin 4 in der ersten Woche etwas mehr als 400.000 physische Kopien verschoben hat, und nur um zu beweisen, wie gut das Spiel abgeschnitten hat, ist dies besser als alle drei Haupt-Pikmin-Spiele zuvor.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir keine Ahnung haben, wie gut Pikmin 4 auf dem digitalen Markt abschneidet, da Nintendo die digitalen Verkaufsdaten normalerweise unter Verschluss hält, aber es ist wahrscheinlich, dass die Zahl von 400.000 nur die Spitze des Eisbergs ist.

