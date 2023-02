Pikmin 4 Gameplay bestätigt Startdatum im Juli

HQ

Ich vermutete, dass wir Pikmin 4 sehen würden, als gestern das erste Nintendo Direct 2023 angekündigt wurde, und das haben wir auf jeden Fall getan. Auch wenn es nicht vor der zweiten Jahreshälfte auf der Nintendo Switch startet.

Sie müssen jedoch nicht mehr lange warten, da der Gameplay-Trailer von heute Abend enthüllt, dass Pikmin 4 am 21. Juli auf Nintendo Switch erscheinen wird. Viele von euch werden sich dieses Datum wahrscheinlich in euren Kalendern markieren, da uns auch neue Arten von elementaren Pikmin und sogar eine hundeähnliche Kreatur namens Oatchi gezeigt werden, die sowohl beim Rätseln als auch im Kampf helfen wird, wenn dieses Abenteuer in fünf Monaten beginnt.