Pikmin 4 führt bei seinem Debüt die britischen Box-Charts an, Zelda: Tears of the Kingdom fällt aus den Top drei

Die Daten der britischen Boxed-Charts für die letzte Woche wurden vom britischen Branchenverband für Spiele und interaktive Unterhaltung, Ukie, veröffentlicht. Die Informationen zeigen, dass Pikmin 4 bei seinem Debüt an die Spitze der Charts gestürmt ist und FIFA 23 von der Spitze der Liste verdrängt hat.

Was die FIFA betrifft, so fällt sie auf den zweiten Platz zurück, wobei The Sims 4: Horse Ranch auf dem dritten Platz landet und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zum ersten Mal seit seiner Einführung Ende Mai aus den Top drei verdrängt.

Zelda ist nur auf den vierten Platz zurückgefallen, mit Mario Kart 8 Deluxe, Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare II, Minecraft, Elden Ring und Diablo IV, die den Rest der Top Ten ausmachen.

Die vollständige Top-40-Liste für die letzte Woche der Verkaufsdaten in Großbritannien finden Sie hier.