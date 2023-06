Pikmin 4 Download-Karten erscheinen in Japan, Vorschau im Splitscreen-Modus

HQ

Wir sind genau einen Monat von Nintendos großer Sommerveröffentlichung entfernt: Pikmin 4. Das nächste Abenteuer wurde mit nur wenigen Trailern nur sehr wenig gesehen, aber die Wartezeit seit der Veröffentlichung des dritten Spiels für Wii U war so lang, dass es uns nichts ausmachte, noch länger zu warten. Aber jetzt sind neue durchgesickerte Aufnahmen des Spiels direkt aus Japan aufgetaucht, und wir sind noch gespannter darauf, es zu spielen.

In diesen Bildern von der Download-Karte des Spiels befinden sich neue, unveröffentlichte Screenshots, die einige Biome zeigen (so klein, dass es schwer ist, sie zu sehen) und ein Bild, das eindeutig einen lokalen Splitscreen-Koop-Modus für zwei Spieler zeigt, etwas, das die Fans online in den Wahnsinn getrieben hat.

Pikmin 4 wird der Höhepunkt von Shigeru Miyamotos persönlichster Serie sein, in der kleine Astronauten auf einem Planeten gestrandet sind, auf dem sie überleben und sich kleinen Kreaturen namens Pikmin bedienen müssen.

Hier ist der neueste Trailer, der bisher veröffentlicht wurde, obwohl Gerüchte über eine Nintendo Direct morgen darauf hindeuten, dass wir später in dieser Woche mehr von den farbenfrohen kleinen Charakteren sehen werden.