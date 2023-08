Pikmin 4 dominiert weiterhin in den japanischen Charts für physische Spiele

HQ

Während FIFA 23 in Großbritannien wieder einmal der Verkaufsgigant ist, sieht es in Japan ganz anders aus. Wie die Famitsu berichtet, hat Pikmin 4 seine Serie an der Spitze der Charts fortgesetzt und in der dritten Woche in Folge den Spitzenplatz bei den physischen Verkäufen belegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Pikmin 4 allein in Japan bereits 597.000 physische Exemplare verkauft hat, und dass, obwohl dies ausreicht, um es an der Spitze der Charts zu halten, der große physische Gewinner des Jahres immer noch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu sein scheint, das allein in Japan seit dem Start 1,8 Millionen physische Exemplare verkauft hat.

Der Switch ist auch immer noch der Titan in Japan, wobei die zehn besten Spiele alle auf der Plattform basieren.