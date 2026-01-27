Pikmin 2 und Metroid Prime 2: Echoes könnten bald in die GameCube-Bibliothek von Nintendo Switch Online aufgenommen werden

Nintendo Switch Online könnte bald zwei weitere klassische GameCube-Titel aus einigen der größten Franchises des Plattformbesitzers erhalten. Nämlich, Pikmin 2 und Metroid Prime 2: Echoes sind offenbar unterwegs, wie einige neu enthüllte Werbegrafiken zeigen.

Dieses Kunstwerk bewirbt derzeit den Nintendo Switch Online-Dienst und dessen Erweiterungspack auf der Walmart-Website, wie von Nintendo Life veröffentlicht. Auf dem Bild sehen wir zusammen mit einer Reihe von Veröffentlichungen älterer Konsolen Pikmin 2 und das Cover von Metroid Prime 2: Echoes im Mix. Keines dieser Spiele wurde bisher für den Dienst angekündigt, aber vielleicht finden sie bald ihren Weg dorthin.

Obwohl das ziemlich seriös aussieht, müssen wir das wie immer bei etwas, das nicht offiziell von Nintendo selbst stammt, mit Vorsicht genießen. Leider könnte das, falls sich das als wahr erweist, einige Hoffnungen auf Remasters dieser Spiele zerstören.