Pierre Gasly kehrt auf das Podium beim Monaco GP zurück, nachdem Alpine das Recht auf Überprüfung ausgeübt hat

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Alpine hat es erfolgreich geschafft, Pierre Gasly vom letzten Sonntag wieder auf dem Podium beim Großen Preis von Monaco einzusetzen, wobei er das "Right of Review" ausübte, da die Zeitstrafen, die Gasly wegen zu schnellen Geschwindigkeiten in der Boxengasse während des Rennens verhängt hatte, fehlerhaft waren.

Gasly beendete das Rennen auf dem dritten Platz, verbesserte sich von Platz vier, versetzte ihn jedoch nach zwei separaten Fünf-Sekunden-Strafen auf den siebten Platz und ruinierte damit sein erstes Podium der Saison. Doch Alpine protestierte mit Beweisen, die belegten, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungsstrafen falsch seien.

Und am Freitag wurde bestätigt, dass ihr Einspruch erfolgreich war: Gasly kehrt auf den dritten Platz zurück, was bedeutet, dass Isack Hadjar von Red Bull sein Podium verliert und auf den vierten Platz zurückfällt. Oscar Piastri, Liam Lawson und Arvid Lindblad fallen ebenfalls jeweils eine Position ab. "Wir möchten der FIA und dem Management der Formel 1 für ihre Transparenz und Zusammenarbeit während des Verfahrens des Right of Review und für die Erlangung dieser Entscheidung danken", sagte Alpine in einer Stellungnahme.