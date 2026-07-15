Pierre-Emerick Aubameyang steht kurz davor, überraschend nach Deportivo A Coruña zu wechseln

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Pierre-Emerick Aubameyang wird in seiner Karriere einen überraschenden Schritt machen. Der gabunische Stürmer steht kurz davor, bei Deportivo de A Coruña zu unterschreiben, einem Verein in Galizien, einer nördlichen Region Spaniens, der zum ersten Mal seit 2018 in die erste Liga aufgestiegen ist. Mehrere Reporter, darunter Florian Plettenberg, berichten, dass der Deal abgeschlossen wurde und der 37-jährige Stürmer für 1,5 Millionen Euro von Marseille an Dépor verkauft wird.

Aubameyang spielte in der Saison 2025/26 für Marseille und erzielte in 30 Spielen 10 Tore und 5 Vorlagen und kam von Al-Qadsiah in der Saudi Pro League. Davor spielte er 2022/23 für Chelsea und 2021/22 für den FC Barcelona, aber vor allem ist er für seine Stationen bei Borussia Dortmund zwischen 2013 und 2017 und Arsenal zwischen 2018 und 2022 in Erinnerung, wo er 2020 den FA Cup, 2017 den DFB-Pokal und 2019 den geteilten Premier-League-Goldenen Schuh gewonnen hat.

Aubameyang wird als Mittelstürmer zusammen mit Nsongo Bil und Zakaria Eddahchouri für dieses neue Abenteuer für Deportivo La Coruña in der LaLiga spielen, einem Verein, der einst einer der besten Spaniens war: Gewann die LaLiga 1999/2000, den spanischen Pokal zweimal 1995 und 2002 und erreichte 2003/04 das Halbfinale der Champions League.