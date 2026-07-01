Pierluigi Collina verteidigt die Entscheidung, Jonathan Tahs Tor abzuerkennen, das Deutschland ins Achtelfinale gebracht hätte

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Deutschland schied im Elfmeterschießen von Paraguay aus der Weltmeisterschaft aus, aber es wäre anders gewesen, wenn Jonathan Tahs Tor in der Verlängerung gezählt hätte. Und es wurde oft diskutiert, weil der VAR das Foul aberkannt hat, aber nicht wegen Abseits, sondern weil ein deutscher Spieler, Waldemar Anton, Torwart Orlando Gill foulte, was ihn daran hinderte, das Tor richtig zu verteidigen.

Jürgen Klopp, den viele für den besten Kandidaten halten, um Julian Nagelsmann im Falle seiner Entlassung nachzufolgen, sagte in MagentaTV, dass Arsenal die Premier League nicht gewonnen hätte, wenn sie alle Tore, bei denen die Spieler einen Foul am Torwart begangen hätten, nicht zugelassen hätten, weil "60 % ihrer Tore so waren".

Über dieses Tor wurde viel diskutiert (und wie es Tah mental beeinflusste, der später spektakulär seinen Versuch im Elfmeterschießen verfehlte). Aber Pierluigi Collina, Leiter der Schiedsrichter bei der FIFA, erklärte, dass die Entscheidung des Schiedsrichters (nach Wiederholung im VAR) richtig sei, weil Schiedsrichter angewiesen wurden, Vorfälle zu bestrafen, bei denen Spieler versuchen, Gegner zu blockieren und keinen Versuch unternehmen, den Ball zu spielen, insbesondere wenn Torhüter beteiligt sind.

"Obwohl das Halten einer Position an sich kein Foul ist, sollten Collina, wenn ein angreifender Spieler kein Interesse am Ball hat und sich absichtlich, auch nur geringfügig, bewegt, mit der klaren Absicht, die Bewegung des Gegners zu behindern und ihn am Verteidigen hindern, den Vorfall sorgfältig analysieren und eingreifen", erklärte Collina.

"Das gilt besonders, wenn die Taktik darauf abzielt, den gegnerischen Torwart daran zu hindern, das Tor zu verteidigen. Trainer und Spieler wurden informiert, daher sollte es keine Überraschung sein, dass die Schiedsrichter diese Fouls bestrafen werden."