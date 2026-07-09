Pierluigi Collina erklärt Schiedsrichterentscheidungen im Match Argentinien gegen Ägypten: Kein Foul an Salah, "normaler Fußballkontakt"

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Der legendäre ehemalige Schiedsrichter Pierluigi Collina, heute Chefschiedsrichter bei der FIFA, hat die Schiedsrichterentscheidungen während des Spiels Argentinien gegen Ägypten bei der Weltmeisterschaft am Dienstag verteidigt und erklärt, dass "niemand behaupten kann, dass FIFA-Schiedsrichter von irgendjemandem beeinflusst werden kann, nicht einmal vom FIFA-Präsidenten".

Das inzwischen berühmte Spiel endete 3:2 für Argentinien und hatte zwei sehr umstrittene Momente: Als der VAR den Schiedsrichter François Letexier das ägyptische Tor wegen eines Fouls eines ägyptischen Spielers zuvor im Spielzug aberkennen ließ, und als der VAR in einer ähnlichen Situation nicht eingriff, ein mögliches Foul eines argentinischen Spielers Sekunden vor dem dritten Tor.

Nachdem der ägyptische Trainer erklärt hat, sie seien betrogen worden und angedeutet hat, dass das Turnier manipuliert sei, damit Leo Messi länger bestehen kann, und der ägyptische Fußballverband eine Beschwerde bei der FIFA eingereicht und die Schiedsrichter sowie VAR-Offiziellen des Spiels verlangt hat, aus dem Wettbewerb auszuschließen, hat Collina bekräftigt, dass der Schiedsrichter die richtigen Entscheidungen getroffen hat.

"Nach jedem erzielten Tor überprüft der VAR die Phase des Angriffsbesitzes (APP). Wenn im Aufbau ein Foul festgestellt wird und als Einfluss auf das Tor angesehen wird, empfiehlt der VAR eine Überprüfung auf dem Spielfeld. Es gibt keine festgelegte Grenze für die Entfernung zum Tor oder die Zeitspanne zwischen Vorfall und Tor", erklärte Collina und verwies dabei speziell auf das Spiel gegen Ägypten gegen Argentinien als Beispiel, indem er sagte, dass "Marwan Attia eindeutig auf den Fuß von Lisandro Martínez trat", auch wenn das Foul auf der anderen Seite des Spielfelds passiert ist.

"Wir glauben, dass ein Foul ein Foul ist. Unabhängig davon, ob das Foul 'offensichtlich' erscheint oder nicht, kann der VAR eingreifen, wenn der Schiedsrichter es auf dem Spielfeld nicht gesehen hat", sagte Collina.

Er fügte hinzu, dass sie im Aufbau zum dritten Tor Argentiniens kein Foul gefunden hätten, als Julián Álvarez nach dem Ballkontakt mit Mohamed Salah hatte. "Auf den Fuß eines Gegners zu treten ist ein Foul, während ein Verteidiger, der zuerst den Ball berührt und dann normalen Fußballkontakt macht, kein Foul begangen hat. Der Schiedsrichter und der VAR bewerteten den normalen Fußballkontakt zwischen Mohamed Salah und Julián Alvarez. "

Collina, als Leiter der FIFA-Schiedsrichter, hat auch andere umstrittene Entscheidungen bei der Weltmeisterschaft erklärt, darunter ein Tor, das Deutschland aberkannt wurde, weil angreifende Spieler den Torwart am Bewegen hinderten.