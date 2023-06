Pierce Brosnan spielt in der kommenden Netflix-Komödie einen berüchtigten Bankräuber

Netflix will sein Line-up nächsten Monat mit einer brandneuen Komödie verstärken, in der eine ziemlich große Anzahl von Stars zu sehen ist. In diesem Film, der als The Out-Laws bekannt ist, porträtiert Adam Devine einen geradlinigen Bankmanager, der kurz vor der Heirat mit der Liebe seines Lebens, Nina Dobrevs Parker, Opfer eines Banküberfalls durch ein berüchtigtes Banditenduo wird, das er für seine zukünftigen Schwiegereltern (Pierce Brosnan und Ellen Barkin) hält.

Wenn Sie diesen Sommer auf der Suche nach einer albernen Komödie sind, könnte The Out-Laws genau das Richtige für Sie sein, denn dieser Film feiert am 7. Juli 2023 sein Debüt auf Netflix.

Seht euch unten den Trailer zu The Out-Laws an.