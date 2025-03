Pierce Brosnan ist immer offen für eine Rückkehr als James Bond

HQ

Wer wird der nächste James Bond? Bevor Amazon MGM Studios die vollständige Kontrolle über das Franchise übernahm, schien es wahrscheinlich, dass es ein weniger bekannter Name sein würde, wie es die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson in der Vergangenheit getan hatten. Aber jetzt, da der Produktionsriese das Ruder in der Hand hat, scheint es umso wahrscheinlicher, dass ein größerer Name die Aufgaben von 007 übernehmen wird, nachdem Daniel Craig aus dem Secret Service seiner Majestät in den Ruhestand gegangen ist.

Während es immer noch absolut keine Ahnung gibt, wer der nächste Bond sein wird, wurde ein ehemaliger Bond gefragt, ob er in die Rolle zurückkehren möchte. Im Gespräch mit GQ erklärte Pierce Brosnan, dass er immer offen für eine Wiederholung des Bond-Jobs sei, sagte aber auch Folgendes, nämlich dass die Rolle in der Regel in der Verantwortung eines jüngeren Mannes liegt und nicht auf 71-Jährige abzielt.

Auf die Frage nach dem Gerücht über eine Rückkehr als Bond sagte Brosnan: "Ich habe davon gehört. Natürlich, wie könnte ich da nicht interessiert sein?" Dann fährt er fort, indem er erklärt, dass es eine "ziemlich romantische Vorstellung und Idee" sei und dass man die Rolle "am besten einem anderen Mann überlässt, wirklich".

Glaubst du, dass Brosnan wieder Platz für Brosnan als Bond ist? Vielleicht könnte er stattdessen in einer eher unterstützenden Rolle als nächster M zum Franchise zurückkehren und in Zukunft die Aufgaben von Ralph Fiennes' aktuellem Charakter übernehmen?